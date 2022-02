Bijzondere beelden van wilde zwijnen die wolf wegjagen op de Veluwe

Een aantal zwijnen jaagt heel eenvoudig een wolf weg op de Veluwe, zo is te zien op bijzondere beelden van boswachter Frank Theunissen. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar dat is het niet. "Je hebt meer te vrezen van zwijnen dan van wolven."

Theunissen tegen Omroep Gelderland: "Nu bevestigen beelden wat we al langer dachten, namelijk dat roofdieren en prooien een hele complexe relatie hebben. Er zitten zwijnenharen in wolvendrollen, maar tegelijkertijd zien we dat een wolf moet rennen voor grote wilde varkens."

"Het laat zien hoe geweldig de dynamiek is", vervolgt de boswachter. "De ene keer pakt de wolf een zwijn, maar soms denkt zo'n zwijn: jij moet aan de kant voor mij. We wisten dat we dit zouden gaan zien, maar we hebben het hier al 150 jaar niet meer meegemaakt."

Maurice la Haye van de Zoogdiervereniging is niet verrast. "Grote keilers, zoals mannetjeszwijnen ook wel worden genoemd, jagen zo'n wolf echt wel weg", zegt hij. "Ook een zeug met jongen kun je als wolf beter met rust laten. Sterker nog, als mens kun je daar beter ook voor omlopen. Die dieren kunnen zichzelf uitstekend verdedigen en ze hebben helemaal niet alleen maar ontzag voor de wolf."

La Haye: "Jan met de Pet die twee keer per jaar op de Veluwe wandelt, heeft meer te vrezen van zwijnen dan van wolven. Daar zijn veel meer incidenten mee."