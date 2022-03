Zo help je een uitgeputte hommelkoningin en haar toekomstige volk

In februari en maart kun je hommels tegenkomen in je tuin of op het terras. Omdat het nog koud is en er nog weinig voedsel is te vinden, hebben de dames het soms moeilijk. Jij kunt ze helpen.

In tegenstelling tot honingbijen overwinteren bij hommels alleen de koninginnen. Zij zijn dus verantwoordelijk voor het voortbestaan van hun volk.

Een koningin vliegt al vanaf een buitentemperatuur van 2 graden, maar de vleugels werken pas bij een lichaamstemperatuur van 30 graden. Daardoor verbruikt de hommel veel energie.

Ze kan uitgeput raken. Geef de hommel daarom een eetlepel brandstof, bestaande uit een half theelepeltje suiker opgelost in lauw water. Neem de tijd, je zult zien dat ze opknapt.

Let op: geef geen honing, daar kunnen voor de hommel gevaarlijke ziektekiemen in zitten.