Het wordt vandaag nat en hier en daar heel nat

Waar zaterdag een zeer zonnige dag was, zal het zondag op veel plekken in Nederland regenen en op sommige plaatsen gaat dat zelfs gepaard met onweer. Dat meldt Weerplaza. Het KNMI waarschuwt zelfs voor wateroverlast.

In het noorden is het vanmorgen droog met wat zon. De temperatuur stijgt snel naar 22 tot 25 graden. Elders is het bewolkt en in het zuiden valt regen. Deze regen trekt traag noordwaarts en bereikt pas tegen of in de avond het noorden van het land. Plaatselijk valt 20 tot 50 mm regen en ook onweer is mogelijk. In de regen is het slechts 18 graden.