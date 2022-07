In driekwart van onderzocht vlees en melk zitten microplastics

In driekwart van de onderzochte vlees- en melkproducten zijn microplastics gevonden. Dat meldt de Vrije Universiteit (VU). Ook blijken in alle diervoeders microplastics te zitten.

Mogelijk komt het op die manier dus ook in vlees en melk terecht. Wat ook kan, is dat het via het plastic verpakkingsmateriaal wordt overgebracht. De onderzoekers testten twaalf bloedmonsters van koeien, twaalf van varkens en 25 melkmonsters. Zeven van de acht rundvleesmonsters en vijf van de acht varkensvleesmonsters bevatten plastic. Van de 25 melkmonsters zat er in 18 plastic.

Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation gaf de opdracht voor het onderzoek en reageert: “Nu microplastics aanwezig zijn in veevoer, is het niet verrassend dat een duidelijke meerderheid van de geteste vlees- en zuivelproducten microplastics bevatten. We moeten de wereld dringend bevrijden van plastic in veevoer om de gezondheid van dieren en mensen te beschermen."

Hoe schadelijk microplastics zijn voor de gezondheid is onduidelijk, maar in laboratoria is al wel aangetoond dat microplastics schade toebrengen aan menselijke cellen.