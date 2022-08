Populaire wandelroutes dicht in de Alpen vanwege snel smeltende gletsjers

De aarde warmt op en dat begint de gemiddelde toerist op zomervakantie ook te voelen: bekende wandelroutes in de Alpen zijn gesloten voor publiek, omdat de gletsjers smelten.

Het smeltende ijs leidt tot gevaarlijke situatie. Zo rollen er bijvoorbeeld grote stenen naar beneden die vrijkomen als de gletsjers verdwijnen. Daarom zijn er bij de Mont Blanc en de Matterhorn en eerder al bij de Jungfrau-piek wandelroutes gesloten.

Pierre Mathey, hoofd van de Zwitserse berggidsenvereniging, vertelde tegen het Franse persbureau AFP. "Dit gebeurt veel eerder in het seizoen dan normaal. Meestal zien we dergelijke sluitingen in augustus, maar nu zijn ze eind juni begonnen en gingen ze door in juli."

Begin juli kwamen er al elf bergbeklimmers om het leven toen er een deel van een gletsjer afbrak op de Marmolada, de hoogste berg in de Dolomieten.

Wetenschappers stellen dat door de opwarming van de aarde gletsjers steeds instabieler worden en dus een gevaar kunnen vormen voor wie er in de buurt komt.