Al vier jaar geen mannetjesschildpad geboren in Florida door opwarming aarde

Bijna elke zeeschildpad die in de afgelopen vier jaar op het strand van Florida werd geboren is een vrouwtje. Dat komt doordat het zand te heet is.

De scherpe toename van het aantal vrouwtjesschildpadden is het gevolg van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande hittegolven. Daardoor is het zand op het strand veel heter geworden, schrijft CNN deze week.

Te warm voor de mannetjes

Volgens de Amerikaanse National Ocean Service komt er uit een ei een mannetjesschildpad als het kouder dan 27 graden is tijdens het broeden. Bij een temperatuur boven de 31 graden wordt het een vrouwtje. Bij temperaturen daar tussenin krijg je zowel mannetjes als vrouwtjes. Hoe warmer het zand, hoe meer vrouwtjesschildpadden er worden geboren, aldus de onderzoekers.

"Doordat de temperatuur op aarde oploopt, worden de broedomstandigheden slechter, wat een dodelijke impact kan hebben op schildpadden en andere reptielen", aldus de National Ocean Service.

Heetste zomers tot nu toe

"Het angstaanjagende is dat de laatste vier zomers in Florida de heetste tot nu toe zijn", reageert Bette Zirkelbach, manager van een schildpaddenziekenhuis in de Florida Keys. "Wetenschappers, die de jongen van zeeschildpadden bestudeerden, hebben geen enkel mannetje gevonden dus enkel vrouwelijke zeeschildpadden in de laatste vier jaar."

Het onevenredig grote aantal vrouwtjes is een groeiende zorg onder wetenschappers, die vrezen dat de zeeschildpad uiteindelijk zal uitsterven. "De komende jaren zul je een sterke krimp zien van de populatie, omdat we gewoon niet genoeg genetische diversiteit hebben. We hebben niet de mannetjesvrouwtjesratio die nodig is voor een succesvol broedseizoen", zegt Melissa Rosales Rodriguez, verzorger in het zeeschildpaddenziekenhuis in de Miami Zoo.