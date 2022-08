Treinreizigers in paniek door Spaanse bosbrand, stappen uit en raken zwaargewond

Vlakbij de Spaanse stad Valencia zijn twintig passagiers gewond geraakt toen zij uit een stilstaande trein vluchtten, die middenin een bosbrand verzeild was geraakt. Drie personen moesten met zware brandwonden worden opgenomen in het ziekenhuis.

De treinreis van Valencia naar Zaragoza werd ruw onderbroken door een bosbrand op het spoor ter hoogte van Castellón. De machinist besloot te stoppen en zo snel mogelijk de andere kant op te gaan rijden. De 48 aanwezige passagiers werden via de intercom verzocht in de trein te blijven.

Toen het vuur overal rondom de trein uitbrak, raakten sommigen in paniek, sloegen met een noodhamer de ramen in en vluchtten naar buiten. "Toen de passagiers zagen dat ze omringd waren door het vuur, stapte een deel van hen weer in de trein", vertelt een woordvoerder van de Spaanse spoorwegen aan de Britse krant The Guardian. "Een aantal hadden brandwonden opgelopen."

Drie mensen, onder wie een 15-jarig meisje, zouden ernstig verbrand zijn en met een helikopter naar het ziekenhuis zijn gebracht. Spanje en omliggende landen worden al maandenlang geteisterd door zware bosbranden. Vorige maand kwam er ook al een Spaanse trein middenin een bosbrand terecht. Treinreizigers waren doodsbenauwd en in paniek, maar niemand raakte gewond.