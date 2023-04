Recordhitte in Spanje: temperatuur tot 39 graden

Terwijl wij - in West Europa - last hebben van een tegenvallend voorjaar, gebeurt in het zuiden, en vooral in Spanje het omgekeerde.

Spanje wacht een week met “zeer extreme en zeer abnormale hitte”. De temperaturen lopen in het hele land op tot boven de dertig graden en kunnen in Zuid-Spanje zelfs oplopen tot 39 graden. Het is “misschien wel de warmste periode in april sinds de data worden bijgehouden”, meldt het Spaanse meteorologisch instituut (Aemet).

We krijgen "zeer extreme warmte, met meer hitte dan we ooit gezien hebben in deze tijd van het jaar, sinds we gegevens bijhouden, dat wil zeggen sinds 1961," waarschuwt Rubén del Campo, woordvoerder van Aemet.