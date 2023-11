Waarom zijn katten zo dol op kattenkruid?

Om te begrijpen waarom katten zo dol zijn op kattenkruid, is het belangrijk om te weten hoe deze plant precies werkt. Kattenkruid bevat een stof genaamd nepetalacton, die bij katten een reactie veroorzaakt in het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor hun gevoel van geluk en welzijn. Dit zorgt voor verschillende effecten, zoals een euforisch gevoel, meer energie en een verhoogde speelsheid.

Kattenkruid als natuurlijk speeltje

Katten zijn van nature jagers en hebben dus een sterke behoefte aan fysieke activiteit. Door de werking van kattenkruid voelen ze zich extra speels en kunnen ze deze energie kwijt door te spelen met speeltjes die kattenkruid bevatten. Dit verklaart waarom katten vaak zo enthousiast worden van bijvoorbeeld kattenspeeltjes of kussentjes gevuld met kattenkruid.

Een vorm van ontspanning

Wanneer katten in contact komen met kattenkruid, kunnen ze ook een ontspannen en kalmerend effect ervaren. Dit komt doordat de stof nepetalacton zorgt voor een gevoel van rust en welzijn bij onze harige vrienden. Het kan dus goed zijn dat jouw kat na het spelen met kattenkruid heerlijk gaat liggen dutten of juist extra knuffelig wordt.

Het belang van variatie

Een andere reden waarom katten zo dol zijn op kattenkruid, is dat het hun zintuigen prikkelt. Katten hebben een sterk ontwikkeld reukvermogen en zijn altijd op zoek naar nieuwe geuren en prikkels. Kattenkruid biedt hierbij een welkome afwisseling van de dagelijkse geuren in hun omgeving.

Niet alle katten zijn er dol op

Hoewel de meeste katten gek lijken te zijn op kattenkruid, is dit niet bij alle katten het geval. Ongeveer 30% van de katten lijkt ongevoelig te zijn voor de effecten van nepetalacton. Dit heeft te maken met genetische aanleg, waarbij sommige katten simpelweg geen receptoren hebben die reageren op deze stof.