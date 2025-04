Insecten zijn van levensbelang: waarom we deze kleine beestjes moeten koesteren

Insecten zijn misschien niet de populairste dieren op aarde. Muggen houden je uit je slaap, wespen jagen je van het terras en het gezoem van een vlieg kan behoorlijk irritant zijn. Toch zijn deze kleine beestjes van levensbelang. Letterlijk. Zonder hen zou onze planeet al snel onherkenbaar veranderen.

Bijen, hommels en vlinders doen meer dan gezellig van bloem naar bloem fladderen. Ze zorgen ervoor dat planten zich kunnen voortplanten. Zo’n 75 procent van de gewassen die wij eten – denk aan koffie, tomaten en appels – groeit dankzij insecten. Geen bestuivers betekent lege velden én lege ontbijttafels.

De schoonmakers van de natuur

Mestkevers, aasvliegen en andere insecten ruimen op wat wij achterlaten. Van poep tot dode dieren: ze verwerken het tot voeding voor de bodem. Zonder hen zou de natuur vol liggen met afval en zou de grond snel uitgeput raken.

Klein, maar onmisbaar

Voor veel vogels, kikkers, vissen en zelfs vleermuizen zijn insecten het hoofdgerecht. Vooral jonge vogels zijn afhankelijk van een rijk insectenaanbod. Minder insecten betekent dus minder jonge dieren en dat heeft gevolgen voor het hele ecosysteem

De geheime helden onder je voeten

Ondergronds spelen insecten een belangrijke rol. Mieren en larven graven, luchten de grond en breken plantenresten af. Dat helpt planten groeien én zorgt dat water beter in de bodem dringt. Een stille dienst, maar o zo belangrijk in tijden van droogte of hevige regen.

Gevleugelde alarmsystemen

Insecten zijn gevoelig voor veranderingen in het milieu. Als zij verdwijnen, weet je dat er iets niet klopt. Minder insecten betekent vaak meer vervuiling, meer gif en minder leefruimte voor dieren én mensen.

Tijd voor actie

Het aantal insecten daalt al jaren. Door landbouw, bestrijdingsmiddelen, klimaatverandering en het verdwijnen van bloemenrijke gebieden. Maar er is hoop. Met meer bloemen, minder gif en bewuste keuzes kunnen we deze kleine helden helpen. Ze zijn klein, maar doen groot werk – en verdienen onze aandacht meer dan ooit.