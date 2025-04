Verdachte zwijgt over moord op moeder Landsmeer en wegmaken benen

AMSTERDAM (ANP) - Verdachte Timothy B. (32) zwijgt over de moord op zijn 52-jarige moeder in zijn woning in Landsmeer en het wegmaken van haar onderbenen. De afgezaagde lichaamsdelen zijn nog niet teruggevonden, bleek vrijdag tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Het levenloze en verminkte lichaam van de vrouw is op 9 januari in het bad in de afgesloten badkamer van de woning gevonden. "Nadat de ex van de verdachte de bebloede slippers van het slachtoffer en een wapen in een vuilniszak in de wc had aangetroffen", zei de officier van justitie.

Het slachtoffer is gestoken en had een kogel in haar hoofd. Er lag ook een verschoten kogel op de badrand en de politie vond er twee in de woonkamer. Op de hulzen en op het wapen zelf vond de politie DNA van de verdachte. Zijn DNA is ook gevonden op messen en een zaag.

Gewelddadige wijze

Twee messen lagen in de badkamer, een op de rand van het bad en een in de wasbak. Volgens het OM is in de auto van B. een tweede vuurwapen gevonden met munitie. Aan een getuige zou B. in de nacht van de moord hebben verteld dat hij iemand "geblazen" had, waarmee hij geschoten bedoelde.

"Het gaat om een slachtoffer dat op gewelddadige wijze door haar eigen zoon om het leven gebracht en verminkt is. Hij heeft een deel van haar lichaam weggemaakt en kijkend naar het dossier wilde hij het gehele lichaam wegmaken." De officier meldde dat er ook sporen op het lichaam zijn gevonden die duiden op het proberen door te snijden van de onderrug en de hals.

Gasfles

Volgens het OM heeft de verdachte voorafgaand aan de moord op 7 januari op zijn telefoon gezocht naar een bouwmarkt in Amsterdam-Noord en een plek om een gasfles te vullen. In december zou hij een rol huishoudfolie van groot formaat hebben gekocht bij een groothandel. Een soortgelijke rol folie is ook gevonden in de badkamer waar het lichaam lag.

B. staat op de wachtlijst van het Pieter Baan Centrum. Ook tijdens de zitting in de rechtbank beriep B. zich op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat kondigde aan dat B. binnenkort wel gaat verklaren. "Hij wilde dat wel, maar kon het niet. Het had tijd nodig en overleg, maar de verklaring gaat komen", zei de raadsman, die daarvoor een afspraak met de politie wil maken.

De volgende inleidende zitting is 15 juli.