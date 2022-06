Een eigen bedrijf starten? Hier moet je op letten

Ben jij van plan om voor jezelf te beginnen? Helaas is dat niet binnen drie tellen gebeurd. Je moet namelijk rekening houden met allerlei verschillende zaken. Je moet jouw administratie bijhouden, je moet jezelf verzekeren en daarnaast moet je klanten zien te werven. Waar je precies moet beginnen met ondernemen en waar je op moet letten, zetten wij hieronder voor je op een rijtje.

1. Ondernemingsplan

Misschien heb je een idee hoe jouw onderneming eruit komt te zien. Alleen is het belangrijk om dit idee ook uit te werken op papier. Dit klinkt misschien omslachtig, maar een ondernemingsplan maken is belangrijker dan je denkt. Zo’n ondernemingsplan geeft jou inzicht hoe jij jouw bedrijf gaat runnen en hoe jij jouw doelen kunt bereiken. Bij sommige banken is het zelfs verplicht om een ondernemingsplan aan te leveren. Bovendien moet je hierin ook vermelden welke rechtsvorm je kiest, zoals een eenmanszaak, een vof of een bv. Een eenmanszaak is vooral populair onder de zzp'ers.

2. Kamer van Koophandel

Wanneer je het ondernemingsplan hebt opgesteld en de rechtsvorm hebt gekozen, is het tijd voor de volgende stap. Je moet je namelijk inschrijven in het Handelsregister en dat doe je bij de Kamer van Koophandel. Hier krijg jij jouw KVK-nummer. Dit nummer geeft aan dat je daadwerkelijk een bedrijf hebt opgestart.

3. Belasting

Wanneer jij je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel worden jouw gegevens doorgestuurd naar de Belastingdienst, mits jij voor een eenmanszak of een vof hebt gekozen. Op dat moment krijg je ook automatisch een btw-nummer toegestuurd. Bovendien moet jij meteen btw-aangifte doen wanneer je je hebt ingeschreven bij de KVK. Ieder kwartaal moet je btw-aangifte doen, en ieder jaar doe je aangifte voor de inkomstenbelasting.

4. Verzekeren

Het is belangrijk om jouw bedrijf te verzekeren, maar welke verzekeringen zijn eigenlijk handig om te hebben als ondernemer? Een van de belangrijkste is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt kun je terugvallen op deze verzekering, die jou financieel zal ondersteunen. Dan heb je nog de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat de schade wordt gedekt die jij aanricht bij anderen. Bovendien is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook een handige verzekering om te hebben. Wanneer je een fout maakt voor een klant met grote gevolgen, dekt deze verzekering de schade. Een voorbeeld is dat je als financieel adviseur een verkeerde berekening maakt van de belastingaangifte van een klant. Een BAV verzekert jou voor deze schade.

5. Administratie

Je moet als ondernemer zijnde jouw administratie bijhouden. Je moet namelijk aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat je aan het ondernemen bent. De uren die je hebt gewerkt moet je bijhouden, net als de inkomsten en de uitgaven die je hebt gemaakt. Zo moet je ook kunnen aantonen hoeveel btw je hebt betaald. Het is belangrijk om in de opstartfase van jouw bedrijf al te beginnen met het bijhouden van de administratie, want vaak mag je ook een aantal kosten hiervan aftrekken. Het bijhouden van de administratie kan eenvoudig in een Excel-bestand, maar je kunt ook een boekhouder inschakelen die jou hiermee helpt.

6. Vindbaar worden

Het ondernemen begint pas wanneer je klanten hebt waar je voor kunt werken. Maar, hoe kom je aan deze klanten? Tegenwoordig gebeurt dat werven vrijwel allemaal via internet. Daarom is het belangrijk dat je online vindbaar wordt. Laat daarom allereerst een professionele, goedwerkende website maken. Een website is namelijk een digitaal visitekaartje van jouw bedrijf. Hier kun jij jouw bedrijfsgegevens op kwijt, je kunt er foto’s op plaatsen en je kunt vertellen wat je aanbiedt. Maar ook actief zijn op socialmediakanalen mag tegenwoordig niet ontbreken wanneer je gaat ondernemen: veel mensen brengen hier namelijk hun tijd op door en wellicht zitten daar wel nieuwe, potentiële klanten tussen.