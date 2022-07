Vier dingen wat we van de filmbranche kunnen leren

Als filmliefhebber is er niets lekkerder dan je een avondje onder te dompelen in de wereld van de film. Of het nu horror, sciencefiction of romantiek is, een goede film zorgt ervoor dat je alles en iedereen om je heen even kunt vergeten.

Naast het feit dat we ons natuurlijk onderdompelen in het verhaal en we daar wellicht een moraal uit kunnen halen, zijn er meer dingen die we van de filmbranche kunnen leren. Welke dingen dat zijn? Wij zochten het uit.

1. Ken jezelf

Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals Tom Cruise, maar de meeste acteurs en actrices vliegen er al snel een stuntman of stand-in in wanneer het spannend wordt. Dit is geen zwaktebod maar puur een teken van zelfkennis. Je kunt jezelf wel in de gekste bochten wringen en capriolen uithalen, totdat het fout gaat en jij nog maanden met een gebroken been zit.

Hanteer deze tactiek dan ook in het dagelijkse leven, doe de dingen waar jij goed in bent en laat de andere zaken met een gerust hart over aan de professional.

2. Comfort boven alles

Op (goede) filmsets wordt er bovengemiddeld veel uitgegeven aan zaken als catering en onderdak. Niet voor niks zie je hele optochten aan grote trucs en mobiele keukens.

Wanneer mensen fijn eten en drinken krijgen, functioneren ze nu eenmaal beter. Al hoe druk je ook bent, zorg ervoor dat je fijn eet en genoeg (water!) drinkt. En slapen; Dat is de basis van alles.

3. Fake it, till you make it!

Naast een goede catering zijn er bij films natuurlijk ook een leger aan visagisten en stylisten aanwezig. Dit natuurlijk om alles zo mooi mogelijk te laten lijken. En daar is helemaal niks mis mee. Soms kun je de natuurlijk een beetje helpen met het nemen van maatregelen of het invliegen van wat hulp.

Schroom daarom niet om wat vaker naar de kapper te gaan, een stylist voor je garderobe in te schakelen of een personal trainer in te huren. En dat je dit allemaal laat doen? Dat hoef je niemand te vertellen.

4. Zelfverzekerd

Acteurs en actrices lijken natuurlijk allemaal super zelfverzekerd, maar dit is echt niet altijd zo. Ze kunnen echter wel heel zelfverzekerd overkomen omdat ze weten dat alles op de achtergrond goed is geregeld.

Er zijn vaak mensen fulltime bezig om de risico’s in kaart te brengen en de juiste verzekeringen hiervoor af te sluiten. Doe dit ook in het dagelijks leven en sluit bijvoorbeeld altijd een goede autoverzekering af.

Kortom, gooi vooral vanavond lekker dat filmpje aan en geniet ervan. Ga dan morgen vooral aan de slag om bovenstaande lessen uit de filmwereld over te nemen. Je zult jezelf dankbaar zijn!