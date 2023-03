Een online aankoop: wat zijn de rechten van de klant?

Online winkelen, we doen het met z’n allen steeds meer. Dat de economie flink aan het veranderen is naar een online economie, is onder andere te herkennen aan alle kleine partijen die geld proberen te verdienen door producten aan te bieden op grote platforms als bol.com en Amazon. Daar liggen immers kansen voor iedereen, en met hulp van een Amazon full service agency is succes nog dichterbij. Waar je wel rekening mee te houden hebt, is de Wet kopen op afstand die aantal rechten van de klant dicteert. Wat zijn die rechten die een klant heeft bij kopen op het internet?

Duidelijke informatie

Het lijkt voor de hand liggend, maar toch is het goed dat het vastgelegd is in die eerdergenoemde Wet kopen op afstand: de verkoper moet de klant duidelijke informatie verstrekken in de webshop. Dat begint met duidelijke productinformatie, zodat de klant echt goed weet wat hij of zij koopt. Anders kan deze zich beroepen op gebrekkige informatievoorziening. Naast productinformatie moet ook duidelijk aangegeven worden wat de prijs is, hoe het zit met de levertijd en wat de verschillende betaalmogelijkheden zijn waar de klant gebruik van kan maken.

Bedenktijd voor je aankoop

Een hoofdpijnpunt voor online retailers, maar een zegen voor de klant is het recht op bedenktijd bij online aankopen. Wettelijk is vastgelegd dat de klant 14 dagen bedenktijd heeft op zijn of haar aankoop. Binnen die tijd kan de klant de online aankoop annuleren, ongeacht of deze al verzonden is of niet. Dit herroepingsrecht op een online aankoop maakt het voor een klant veel makkelijker om producten ter oriëntatie te bestellen en terug te sturen als het toch niet is wat hij of zij wil. Daarbij hoeft de klant geen reden op te geven. Voor online retailers is dat niet prettig, want retouren kosten nu eenmaal geld, maar zo is de wet.

Restitutie van het aankoopbedrag

Met het recht om een online aankoop te annuleren en te retourneren, komt ook het recht op restitutie. De klant moet zijn of haar geld binnen veertien dagen terugontvangen van de verkoper. Dat is een belangrijk stukje bescherming voor de klant, die zonder deze bepaling mogelijk de online retailer achter zijn broek moet zitten om het aankoopbedrag terug te ontvangen.

Garantie op deugdelijk product

Een klant heeft recht op een deugdelijk product. Dit hangt samen met de informatieplicht van de verkoper: als er iets niet in orde is met het product, moet dit van tevoren duidelijk zijn. Anders geldt de wettelijke garantie die recht geeft op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van geld. Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland omdat het ene product langer mee gaat dan het andere.

Dankzij de Wet kopen op afstand is de klant dus goed beschermd. Deze moet een deugdelijk product ontvangen op basis van volledige en kloppende informatie, en mag zonder opgave van reden het de aankoop binnen 14 dagen annuleren. Voor webshops is dat een blok aan