Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met pijn , stijfheid of zwelling in de handen, polsen of knieën. Vaak is de oorzaak reuma of artrose, twee aandoeningen die op elkaar lijken, maar niet hetzelfde zijn. Orthopedisch chirurg Maarten de Boer legt uit wat het verschil is en wat er tegenwoordig te doen is tegen die vervelende klachten.

Reuma is geen slijtage

“Reuma is een ontstekingsziekte van een gewricht, pees of spier. Artrose is slijtage van een gewricht, die onder meer veroorzaakt kan worden door reuma”, legt De Boer uit in AD. Beide aandoeningen zijn chronisch en niet te genezen, maar de behandeling is de laatste jaren sterk verbeterd.

Wees er op tijd bij

Volgens De Boer is het belangrijk om klachten niet te negeren. “Komt reuma of artrose in de familie voor? Heb je pijn of stijfheid in je gewrichten? Of heb je ‘opstartproblemen’ als je lang gezeten of gelegen hebt? Ga naar de huisarts om te kijken of je misschien reuma of artrose hebt.”

Een gezonde leefstijl kan bovendien veel verschil maken. “Volgens onderzoek heeft een gezonde leefstijl een grote invloed op ontstekingen, pijn en het verloop van de ziekte . Je kan dus zelf veel doen om klachten te verminderen.”

Nieuwe medicijnen

Waar patiënten vroeger vaak moesten leren leven met pijn, is er nu veel meer mogelijk. “Tegenwoordig zijn veel betere medicijnen op de markt om reuma te behandelen. Die richten zich op het remmen van het immuunsysteem bij hinderlijke ontstekingen.” Dankzij die verbeteringen is de kans dat reuma uiteindelijk artrose aan een gewricht veroorzaakt, veel kleiner geworden.

Blijven bewegen

Wie pijn heeft, beweegt vaak minder. Toch raadt De Boer juist het tegenovergestelde aan. “Bewegen zorgt voor een goede doorbloeding. Door de spieren zo goed mogelijk in conditie te houden, ondersteun je het gewricht beter en krijg je minder klachten.”

Slimme pijnbestrijding

Als gewone pijnstillers niet meer helpen, zijn er nog andere opties. “De huisarts of orthopeed kan een injectie geven met corticosteroïden tegen de ontsteking of een injectie met hyaluronzuur. Dat werkt als een soort smeermiddel in het gewricht dat de pijnklachten vermindert.”

Ook pijnspecialisten kunnen verlichting bieden. “Zij kunnen bijvoorbeeld een injectie geven op een specifieke plek om pijnsignalen te blokkeren.”