Laura van der Meer wint Beste Croupier van Nederland 2023

Maandagavond werd het Holland Casino Dealer Championship 2023 georganiseerd. Hierbij konden alle croupiers uit Nederland deelnemen, en mocht elk van de twaalf vestigingen van Holland Casino een jurylid selecteren.

Croupiers moesten hun kunsten tonen in populaire casinospellen Blackjack en Amerikaans roulette. Na een lange deliberatie werd de winnaar bekend gemaakt, in aanwezigheid van vrienden, collega’s, en uiteraard veel gokkers.

In een persbericht maakte Holland Casino de winnaar bekend. Het werd de 29-jarige Laura van der Meer uit IJmuiden. Ze krijgt de titel, maar het is niet duidelijk of ze daarbij ook een andere prijs ontvangen heeft.

Maar afloop zei ze dat ze heel blij was met de titel, en ondanks de zenuwen was het voor haar echt spannend. Ze is blij om ons land te vertegenwoordigen op het EK in Brussel en ze gaat enorm vieren met haar supporters uit Amsterdam-West.

Live casino’s in Nederland

Op naar het EK!

Nu Van der Meer de Beste Croupier van Nederland is, zal ze ook deelnemen aan het European Dealer Championship. Dat vindt dit jaar plaats in het Grand Casino Brussels Viage, van 12 tot en met 15 juni. De runner-up (tweede plaats), David Ruijzenaars (Holland Casino Utrecht), mag ook deelnemen aan het EK, zodat Nederland twee kansen op de overwinning krijgt.

De editie van 2022 vond plaats in het prestigieuze SBM Monte-Carlo, en werd gewonnen door de Zwitser Christoph Doo. Nederlandse deelnemers Maiky Gelmers, de winnaar van vorig jaar, en runner-up Walter van Dommelen vielen toen buiten de prijzen.