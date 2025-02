De kracht van de natuur: schoonmaken op een milieuvriendelijke manier

Gooi de oude, schadelijke schoonmaakmiddelen maar aan de kant. Het is tijd voor schoonmaken met natuurlijke en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Trek de huis-tuin en keukenmiddeltjes maar uit de kast of vraag je oma maar eens met welke middeltjes zij deden schoonmaken vroeger. Geknoeid op je stoffen bank? Ga aan de slag met baking soda. De douchekop ontkalken? Maak citroenzuur van citroenzuur en water. En ga zo maar door… In dit artikel alles over natuurlijke schoonmaakmiddelen!

Waarom kiezen voor natuurlijke schoonmaakmiddelen?

Al die chemische schoonmaakmiddelen zijn niet goed voor mens en milieu. Natuurlijke schoonmaakmiddelen bieden een goed alternatief voor de chemische producten. Met natuurlijke schoonmaakproducten kunnen we oppervlakken grondig reinigen die net zo effectief zijn als chemische schoonmaakproducten, alleen werken we met natuurlijke producten mee aan een gezondere en betere leefomgeving voor onszelf en de planeet.

Veel gebruikte ingrediënten in natuurlijke schoonmaakmiddelen

Verschillende producten (die we waarschijnlijk allemaal wel in huis hebben) werken goed als natuurlijke schoonmaakmiddelen, denk bijvoorbeeld aan:

Baking soda

Citroen

Azijn

Etherische oliën

Azijn heeft antibacteriële eigenschappen en is een effectieve ontvetter, een perfect middel om je kranen en douchekop mee schoon te maken. Baking soda, ook wel bekend als natriumbicarbonaat, is een krachtig schuurmiddel en geurverwijderaar. Baking soda kan gebruikt worden om vlekken te verwijderen in kleding of bijvoorbeeld in de stoffen bank. Citroen heeft natuurlijke zuren die er voor kunnen zorgen dat middelen langer houdbaar zijn. Etherische oliën voegen een heerlijke geur toe en beschermen tegen bacteriën en virussen. Deze middelen zijn vaak de basis voor natuurlijke schoonmaakmiddelen en worden vaak in combinatie met elkaar & met water gebruikt.

Recepten voor zelfgemaakte schoonmaakmiddelen

Deze recepten bieden een eenvoudige en effectieve manier om natuurlijke alternatieven te gebruiken. Voorbeelden zijn:

Allesreiniger: azijn en water met elkaar mengen, dit reinigt oppervlakten grondig.

Ontvetter: baking soda en citroen, dit ontvet oppervlakten en laat een frisse geur achter.

Badkamerreiniger: water, azijn en etherische oliën zoals tea tree olie mengen en in een spuitfles gieten. Helpt bij het verwijderen van kalk, zeepresten en vuil. Ook laat het een heerlijke geur achter.

Praktische tips voor een milieuvriendelijke schoonmaakroutine

Wist je dat je op verschillende manieren kan bijdragen aan het milieu, je zou kunnen beginnen met een milieuvriendelijke schoonmaakroutine. Hier geven we je enkele tips:

Gebruik herbruikbare schoonmaakdoekjes in plaats van wegwerpproducten om afval te verminderen. Let ook op het water- en energie verbruik tijdens het schoonmaken, gebruik alleen de benodigde hoeveelheden en gebruik apparaten efficiënt. Maak gebruik van natuurlijke schoonmaakmiddelen en koop minder chemische producten. Je kunt je toilet ook schoonmaken met baking soda, azijn en een druppeltje etherische olie in plaats van chloor. Kies voor de juiste afvalverwerking, plastic bij plastic en hou chemische producten gescheiden.