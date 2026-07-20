Dilemma voor veel huiseigenaren: wordt het verbouwen of verhuizen?

Als je in een koopwoning woont die eigenlijk niet of niet meer aan je wensen voldoet, dan kun je twee dingen doen. Je kunt proberen een ander huis te vinden dat beter bij je past, of je kunt je huidige woning aan je wensen aanpassen. Een ander huis vinden is in Nederland een hele opgave. De nieuwbouw van woningen gaat al jaren niet hard genoeg om aan de groeiende vraag te voldoen en het ziet er ook voor de nabije toekomst niet goed uit. Als je kiest voor verbouwen dan zijn er verschillende opties.

Traditioneel verbouwen

Als je kiest voor een traditionele verbouwing, dan moet je er rekening mee houden dat je weken of vaak maanden in de verbouwing zit. Bij een grote aanpassing betekent dit dat je niet in je huis kunt blijven wonen en dus tijdelijk ergens anders onderdak moet vinden. Een verbouwing kan ook nog vertraging oplopen door slecht weer, gebrek aan personeel of materiaal dat niet op tijd wordt aangeleverd. Ook kan er tijdens de bouw van alles tegenzitten waardoor het allemaal veel langer duurt dan gepland. Daarom wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van prefab bouw.

Wat houdt prefab bouwen in?

Het bedrijf Prefast houdt zich bezig met het prefab maken van aanbouwen en uitbouwen voor woningen. Alles wordt in de fabriek voorbereid. Al die tijd is er op de uiteindelijke locatie niets aan de hand. De bewoners kunnen gewoon in hun huis blijven. Pas als de uit- of aanbouw gereed is, wordt er een afspraak gemaakt voor de planning en begint de feitelijke verbouwing. De gevel moet worden uitgebroken om de aanbouw te kunnen plaatsen. Vervolgens moet die naar de gewenste locatie worden vervoerd en daarna op zijn plaats gezet. Dan moet het nieuwe deel nog met het huis worden verbonden. Natuurlijk kost ook dit tijd. Voordat de aanbouw wordt neergezet moet ook de ondergrond hiervoor in orde worden gemaakt. Er moet fundering worden geplaatst om verzakkingen te voorkomen. Maar al met al duurt het een stuk minder lang en bovendien is deze manier van verbouwen een stuk beter voor het milieu omdat er in de open lucht minder werkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd waar dus ook geen uitstoot veroorzakende machines voor nodig zijn.

Toch maar niet verhuizen?