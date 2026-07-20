Oplichters misbruiken de overstap van iDEAL naar Wero: trap niet in deze nieuwe phishingtruc

Krijg je een mail waarin staat dat je je iDEAL-account moet verifiëren vanwege de overstap naar Wero? Klik dan vooral niet op de link.

Oplichters draaien momenteel overuren om zo veel mogelijk slachtoffers te maken rondom de overgang van iDEAL naar Wero. Ze sturen miljoenen Nederlanders gewiekste phishingmails waarin bijvoorbeeld wordt beweerd dat je voor een bepaalde deadline je identiteit moet bevestigen, anders wordt je account geblokkeerd. Daar klopt helemaal niets van.

De overstap naar Wero gaat niet via een verificatiemail

iDEAL waarschuwt voor meerdere phishingcampagnes waarin fraudeurs zich voordoen als iDEAL of Wero. De boodschap in de nepmails is vaak ongeveer hetzelfde: iDEAL verandert in Wero en daarom moet je een eenmalige verificatie uitvoeren. Soms wordt daar een deadline aan gekoppeld. Wie niet op tijd handelt, zou geen gebruik meer kunnen maken van online betalingen.

De officiële waarschuwing is duidelijk: iDEAL vraagt je nooit per e-mail om je identiteit te verifiëren, persoonsgegevens te bevestigen of Wero te activeren.

De overgang wordt bovendien stapsgewijs achter de schermen geregeld. Voor consumenten blijft de betaalervaring in eerste instantie hetzelfde: je betaalt via de vertrouwde omgeving van je eigen bank . Je hoeft je niet apart aan te melden voor iDEAL | Wero.

Zo ziet de phishingtruc eruit

Een voorbeeld van een valse mail die bij de Fraudehelpdesk is gemeld, had als onderwerp: ‘Belangrijke update: iDEAL-NL wordt Wero’

In de mail werd de ontvanger gevraagd om een ‘eenmalige verificatie’ uit te voeren. Daarbij stond een deadline. Wie niet op tijd zou reageren, zou mogelijk tijdelijk geen gebruik kunnen maken van online betalingen.

De Fraudehelpdesk heeft deze mail als valse e-mail aangemerkt. Juist de inhoud maakt de truc gevaarlijk. De overgang van iDEAL naar Wero is namelijk echt. Daardoor kan een mail over de verandering op het eerste gezicht betrouwbaar lijken.

Hieraan herken je de valse mail

Let vooral op deze signalen:

– je moet vóór een bepaalde datum actie ondernemen;

– er wordt gesproken over een verplichte verificatie;

– je moet op een link klikken om je identiteit te bevestigen;

– er wordt gedreigd met het blokkeren van je account;

– je wordt gevraagd Wero buiten je eigen bankomgeving te activeren.

Volgens iDEAL zijn dit typische kenmerken van de huidige phishingcampagnes. De belangrijkste regel: een e-mail waarin je wordt gevraagd om vanwege de overgang naar Wero je identiteit te verifiëren, is geen normale stap in de overgang.

Dit moet je doen als je zo’n mail krijgt

Heb je een bericht ontvangen dat je niet vertrouwt? Klik dan niet op de link en vul nergens je gegevens in. Stuur een verdachte e-mail door naar [email protected] en verwijder het bericht daarna.

Heb je wél op de link geklikt en gegevens ingevuld? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Heb je een wachtwoord, pincode, verificatiecode of andere persoonlijke gegevens gedeeld, dan is het belangrijk om snel te handelen.

De overstap is echt – de verificatiemail niet

De overgang van iDEAL naar Wero is dus geen verzinsel. iDEAL wordt stapsgewijs onderdeel van de Europese betaaloplossing Wero. De overgang wordt gefaseerd uitgevoerd en de betaalervaring verandert voor consumenten niet ineens volledig.

Maar precies dat echte nieuws wordt nu door criminelen misbruikt. Krijg je dus een mail met de boodschap dat je vanwege Wero nú je iDEAL-account moet verifiëren of activeren? Niet doen. De overgang hoef je niet via zo’n link te regelen.

Voor een breaking-newsversie zou ik de kop en intro **vlak voor publicatie nog één keer actualiseren met het meest recente voorbeeld van de phishingmail**, zodat WEL.nl eventueel de exacte onderwerpregel of tekst van de nieuwste campagne kan meenemen.