Formule 1 kijken wordt duurder: dit is in 2025 de goedkoopste optie

De strijd op het Formule 1-circuit lijkt dit jaar heviger te worden dan ooit. Hetzelfde geldt voor de zoektocht naar de beste en voordeligste manier om naar de F1-races te kijken.

Duidelijk is dat Formule 1-fans in 2025 dieper in de buidel moeten tasten om races via Viaplay te kunnen volgen. En ook F1TV blijft een prijzige optie.

Gelukkig is er een manier om live en gratis van de actie te genieten, zonder dat je een fortuin hoeft uit te geven aan dure abonnementen.

Hierover lees je verderop in het artikel meer.

Nieuwe prijzen

Eerst even die prijsverhoging van Viaplay.

De streamingdienst heeft per 3 februari 2025 de prijs van een standaard maandabonnement (zonder advertenties) met vier euro verhoogd. Hierdoor lopen de kosten op tot 21,99 euro per maand. Het basis maandabonnement met advertenties, kost 19,99 euro per maand

Voor wie zich langer wil vastleggen, keert het jaarabonnement terug. Het standaard jaarabonnement kost 19,99 euro per maand, terwijl het basisjaarabonnement met reclame verkrijgbaar is voor 16,99 euro per maand.

Op verschillende online fora heerst grote onvrede over de fors verhoogde tarieven. Sommige abonnees betalen bijna het dubbele van wat ze in 2022 betaalden, toen Viaplay in Nederland van start ging.

Goedkoop, maar goed alternatief

Het goede nieuws is dat er een betaalbaar en degelijk alternatief is om de Formule 1-trainingen, kwalificaties en races live te volgen.

Hiervoor heb je een Virtual Private Network (VPN) nodig. Met deze dienst krijg je toegang tot content die normaal gesproken niet beschikbaar is in Nederland, zoals Formule 1-livestreams.

Door verbinding te maken met een VPN-server in een ander land lijkt het alsof je je daadwerkelijk in dat land bevindt. Aangezien de Formule 1 in sommige landen gratis te bekijken is, kan dit een handige oplossing voor je zijn.

Ingewikkeld?

Een VPN instellen, IP-adressen veranderen, verbinding maken met andere livestreams… Het klinkt misschien wat ingewikkeld.

Gelukkig valt dat reuze mee: er zijn verschillende sites die alles perfect uitleggen.

Dit online stappenplan laat je in duidelijke stappen zien welke VPN je nodig hebt, hoe je deze instelt en welke livestream op dit moment het beste werkt. Binnen vijf tot tien minuten ben je klaar, dus zelfs als de race al begonnen is, blijft dit een goede optie.