Schoof kan steun aan EU-defensieplan onder voorwaarden handhaven

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof hoeft zijn steun aan het defensieplan van de Europese Commissie vooralsnog niet in te trekken, maar zal er in Brussel wel op moeten aandringen dat de begrotingsregels niet al te veel worden losgelaten. Voorkomen moet worden dat de lidstaten zichzelf in een nieuwe schuldencrisis storten. Dat is volgens ingewijden in grote lijnen de uitkomst van het overleg dat Schoof donderdag had met de coalitiepartijen.

De Europese Commissie wil dat de lidstaten de komende jaren 800 miljard euro extra investeren in herbewapening, nu de bescherming door grootste NAVO-bondgenoot de Verenigde Staten minder zeker is geworden. Om dat mogelijk te maken wil het dagelijks bestuur van de EU onder meer 150 miljard euro gezamenlijke leningen afsluiten en extra uitgaven aan defensie uitzonderen van de begrotingsafspraken.

Schoof sprak op de EU-top van vorige week zijn steun uit voor dit voorstel, hoewel hij wist dat coalitiepartijen PVV, NSC en BBB daar moeite mee hadden. Deze drie partijen schaarden zich deze week achter een motie van JA21, waardoor de Tweede Kamer zich in meerderheid uitsprak tegen het Europese herbewapeningsplan. Dat wekte woede bij Schoof, die zich beknot voelde in zijn bewegingsruimte in Brussel, en bij coalitiepartner VVD.

Na urenlang overleg werd donderdagavond duidelijk dat een oplossing is gevonden voor de ontstane situatie. In tegenstelling tot wat PVV-leider Geert Wilders eerder deze week zei, hoeft Schoof zijn steun aan de plannen niet in te trekken. Wel heeft hij onder meer moeten beloven dat hij niet zonder instemming van de Kamer akkoord gaat met het aangaan van nog hogere schulden. Lidstaten moeten ook zelf verantwoordelijk blijven voor terugbetaling van hun leningen.