Nederland maakt zich op voor het wereldkampioenschap in Amerika





Het Nederlands elftal heeft zich officieel geplaatst voor het eindtoernooi in Noord-Amerika. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman eindigde als groepswinnaar in de kwalificatiereeks. Oranje wist in Groep G de concurrentie achter zich te laten. De spelers en de technische staf richten hun blik nu op de zomer van volgend jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang en de KNVB maakt plannen voor het verblijf in de Verenigde Staten. Het toernooi vindt plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat drie landen samen de organisatie op zich nemen.

Deelname aan het WK 2026 was de belangrijkste doelstelling van de KNVB voor deze periode. Het team begon de kwalificatie later vanwege verplichtingen in de Nations League. Nederland speelde acht wedstrijden in de poule met Polen, Finland, Malta en Litouwen. Oranje behaalde twintig punten en bleef de nummer twee Polen voor. De beslissing viel in de laatste speelronde tegen Litouwen. Het team won die wedstrijd overtuigend en stelde de eerste plaats veilig. Supporters kijken nu uit naar de wedstrijden op het hoogste podium.

De tegenstanders in Groep F

De loting voor de groepsfase heeft inmiddels plaatsgevonden in Washington. Nederland is ingedeeld in Groep F. De eerste tegenstander op het toernooi is Japan. Deze wedstrijd staat gepland voor zondag 14 juni. Japan is een bekende tegenstander voor Oranje op wereldkampioenschappen. Beide landen troffen elkaar ook tijdens de editie van 2010 in Zuid-Afrika. Nederland won dat duel destijds met 1-0. De tweede groepswedstrijd is tegen de winnaar van de Europese play-off in route B. Dit kan Polen, Zweden, Oekraïne of Albanië zijn. De naam van deze tegenstander wordt pas in maart bekend.

De derde en laatste wedstrijd in de poule speelt Nederland tegen Tunesië. Dit land was aanwezig op meerdere recente eindtoernooien. Oranje speelde in het verleden drie keer eerder tegen Tunesië. Deze ontmoetingen waren allemaal vriendschappelijke wedstrijden. De komende wedstrijd op het wereldkampioenschap wordt de eerste officiële confrontatie tussen beide landen. De staf van het Nederlands elftal analyseert in de komende maanden de speelwijze van deze tegenstanders. Ronald Koeman gaf na de loting aan dat hij kansen ziet voor zijn ploeg. Hij noemde de groep uitdagend maar haalbaar.

Speelschema en locaties

Het Nederlands elftal speelt de groepswedstrijden in de centrale zone van het toernooi. De speelsteden voor Groep F zijn Dallas, Houston, Kansas City en Monterrey. De openingswedstrijd tegen Japan vindt plaats in het stadion in Dallas. De afstanden tussen de speelsteden zijn relatief klein in vergelijking met andere groepen. Dit is een voordeel voor de fysieke gesteldheid van de selectie. De ploeg hoeft minder uren in het vliegtuig door te brengen. De KNVB zoekt momenteel naar een vaste uitvalsbasis in deze regio.

Na de groepsfase volgt mogelijk een verplaatsing naar een andere regio. Dit hangt af van de eindklassering in de poule. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor de volgende ronde. Ook de acht beste nummers drie van alle groepen gaan door naar de knock-outfase. Het toernooi duurt langer dan voorgaande edities vanwege het grotere aantal deelnemers. Er doen in totaal 48 landen mee aan het evenement. De finale wordt gespeeld op 19 juli 2026.

Het team speelt in aanloop naar het toernooi nog enkele oefenwedstrijden. De eerste momenten hiervoor zijn in maart. Dan is er een internationale speelperiode ingepland. De bondscoach gebruikt deze duels om zijn definitieve selectie vorm te geven. Hij kijkt naar de fitheid van spelers en probeert verschillende tactische varianten uit. De definitieve namen voor de selectie worden vlak voor het toernooi bekendgemaakt. Spelers hopen zich in de tweede seizoenshelft bij hun clubs in de kijker te spelen.