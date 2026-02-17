ECONOMIE
Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

Film,video, streaming
door Nina van der Linden
dinsdag, 17 februari 2026 om 15:59
Schermafbeelding 2026-02-17 155859
Klaas leek in het begin een botte hork. Hij had geen zin om ook maar enigszins vriendelijk te doen tegen de eerste paar vrouwen die langskwamen. Pas bij Barbara ontdooit de onderkoelde waaghals een beetje. Hij lijkt haar zelfs meer dan leuk te vinden. 
Maar er ontstaan twijfels: Barbara is nog zeker vijf jaar aan Nederland gebonden vanwege haar kinderen. En Klaas wil geen latrelatie. Wat er zo romantisch uitziet, lijkt dus toch te gaan stranden.
Maar niet getreurd. Volgens roddelkanaal RealityFBI vindt de Oostenrijkse Nederlander alsnog de liefde in het programma. En wel in de vorm van Saskia, een vrouw met blonde krullen die een botoxkliniek runt.
Zij liet al weten hoteldebotel te zijn: "Zijn mooie bruine ogen, zijn krullen, zijn tanden… en dat ondernemende en sportieve. (…) Ik was stil, ik kon niks zeggen, het was alsof de vonk oversloeg.” En kennelijk denkt Klaas daar hetzelfde over. Ze zou afgelopen kerst bij hem gespendeerd hebben.

