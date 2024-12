Voor wie is acupunctuur geschikt?

Acupunctuur is een behandelmethode die al duizenden jaren wordt toegepast binnen de traditionele Chinese geneeskunde. Door dunne naalden op specifieke punten in het lichaam te plaatsen, stimuleert acupunctuur het zelfhelende vermogen van het lichaam. Hoewel er aanvankelijk scepticisme bestond binnen de westerse geneeskunde, tonen steeds meer onderzoeken aan dat acupunctuur effectief kan zijn voor diverse klachten. Maar voor wie is acupunctuur eigenlijk geschikt? En welke gezondheidsvoordelen zijn inmiddels aangetoond?

Acupunctuur als ondersteuning bij fysieke en mentale klachten

Een van de belangrijkste voordelen van acupunctuur is de brede toepasbaarheid. Of het nu gaat om fysieke of mentale klachten, een acupuncturist kan ondersteuning bieden bij zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen. Zo wordt acupunctuur veel ingezet bij mensen met pijnklachten, waaronder chronische rug-, schouder- en spanningshoofdpijn waar wij eerder over schreven . Diverse studies wijzen uit dat acupunctuur pijn kan verlichten door de aanmaak van endorfines en andere pijnstillende stoffen te stimuleren. Deze stoffen zorgen voor ontspanning en verminderen de pijnervaring, wat vooral voor mensen met chronische pijn een waardevolle ondersteuning kan zijn.

Daarnaast kan acupunctuur effectief zijn voor mensen met spijsverteringsproblemen, zoals het prikkelbare darm syndroom en de ziekte van Crohn. Door het balanceren van energiebanen in het lichaam, tracht acupunctuur de spijsvertering te reguleren en ontstekingen te verminderen. Hoewel meer onderzoek nodig is, melden veel patiënten dat hun klachten afnemen en hun algehele spijsvertering verbetert.

Hulp bij slapeloosheid en vermoeidheid

Vermoeidheidsklachten en slaapproblemen zijn veelvoorkomende gezondheidsproblemen in onze huidige samenleving. Mensen die last hebben van slapeloosheid, moeite hebben om door te slapen of vaak vermoeid wakker worden, kunnen mogelijk baat hebben bij acupunctuur. Onderzoek wijst uit dat acupunctuur de slaapkwaliteit kan verbeteren door ontspanning te bevorderen en het zenuwstelsel te kalmeren. De behandeling stimuleert de balans in de productie van melatonine, een hormoon dat essentieel is voor een goede nachtrust.

Ook bij langdurige vermoeidheid kan acupunctuur een rol spelen. Mensen die bijvoorbeeld kampen met het chronisch vermoeidheidssyndroom of langdurig energiegebrek, melden vaak verbetering in hun energieniveau en mentale helderheid na enkele acupunctuursessies. Dit effect wordt onder andere toegeschreven aan de balans die acupunctuur brengt in het autonome zenuwstelsel, wat bijdraagt aan een betere energiehuishouding.

Psychische voordelen: minder stress, angst en depressieve klachten

Acupunctuur kan daarnaast ook psychische klachten verlichten, zoals stress, angst en depressieve gevoelens. In de Chinese geneeskunde wordt aangenomen dat emoties verband houden met de energiebalans in het lichaam. Acupunctuur stimuleert de energiestromen en kan op die manier een kalmerend effect hebben op het zenuwstelsel. Uit onderzoek blijkt dat het kan helpen om cortisol (het stresshormoon) te verlagen en het serotonineniveau (dat helpt bij stemming en welzijn) te verhogen. Hierdoor voelen mensen zich vaak rustiger en beter in hun vel.

Voor mensen die kampen met angstaanvallen, neerslachtigheid of depressieve klachten, kan acupunctuur een ondersteunende therapie zijn naast reguliere behandelingen. Hoewel acupunctuur geen vervanging is voor psychotherapie of medicatie, kan het helpen bij het verlichten van symptomen en het verbeteren van de algehele mentale gesteldheid.

Acupunctuur en kanker: ondersteuning naast reguliere behandelingen

Hoewel acupunctuur geen behandeling is voor kanker zelf, kan het wel ondersteunend werken voor kankerpatiënten. Mensen die chemotherapie ondergaan, ervaren vaak bijwerkingen zoals misselijkheid, vermoeidheid, pijn en angst. Acupunctuur wordt in veel gevallen gebruikt om deze bijwerkingen bij kanker te verminderen . Onderzoek laat zien dat acupunctuur misselijkheid kan verlichten door het beïnvloeden van neurotransmitters die het braakcentrum in de hersenen reguleren. Daarnaast kan acupunctuur helpen om de pijn en angst die vaak met kanker gepaard gaan, te verminderen.

Veel oncologische klinieken bieden acupunctuur aan als onderdeel van integratieve zorg, waarbij reguliere behandelingen en complementaire therapieën samenkomen om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit betekent dat acupunctuur naast chemotherapie en radiotherapie kan worden toegepast, maar niet ter vervanging ervan. Het is belangrijk dat kankerpatiënten hun behandelingen altijd bespreken met hun oncoloog voordat ze aanvullende therapieën overwegen.

