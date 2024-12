Mysterieuze ziekte in Congo kost tientallen mensen het leven, aantal besmettingen stijgt

In de Democratische Republiek Congo slaan de autoriteiten alarm over een raadselachtige ziekte die in korte tijd tientallen levens heeft geëist. Wat de slachtoffers precies onder de leden hebben, blijft vooralsnog onduidelijk.

Sterfgevallen lopen op

In de zuidwestelijke provincie Kwango heeft de onbekende ziekte in november in de afgelopen twee weken tussen de 67 en 143 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ondertussen blijven de besmettingen toenemen, wat de onrust in de regio alleen maar vergroot.

Vooralsnog tasten experts in het duister over de oorzaak. De symptomen zijn koorts, hoofdpijn, hoest en bloedarmoede. Vrouwen en kinderen lijken het meest vatbaar voor de ziekte.

Wachten op onderzoek

De provincie staat op het punt een team van epidemiologen te ontvangen om de oorzaak van de uitbraak te achterhalen. Tot die tijd roept het lokale bestuur de bevolking op uiterst voorzichtig te zijn. Bepaalde begrafenistradities kunnen het verspreidingsrisico vergroten. De overheid roept op om fysiek contact met overledenen te vermijden.

Mpox

Congo worstelt op het moment al met een andere gezondheidscrisis: een epidemie van de ziekte mpox, voorheen bekend als apenpokken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in het land inmiddels 47.000 verdachte gevallen geregistreerd. Mpox heeft naar schatting zo'n duizend levens geëist. De druk op de gezondheidszorg in het arme Afrikaanse land is hoog.

Het is nog onduidelijk of deze twee crisissen verband met elkaar houden; het is wachten op de conclusies van de virologen.