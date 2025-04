Zo maken tuintegels je tuin klaar voor het veranderende klimaat

We krijgen er allemaal mee te maken: langere periodes van droogte, hevige stortbuien en zomers waarin de hitte blijft hangen. De effecten van klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar, ook in onze eigen tuin. Wie denkt dat een beetje regen of zon geen kwaad kan, komt bedrogen uit als de tuin blank staat of de planten verbranden. Maar gelukkig zijn er manieren om je tuin hierop voor te bereiden en tuintegels spelen daarbij een verrassend grote rol.

Waarom je tuin aanpassen aan het klimaat zo belangrijk is

Nederlandse tuinen zijn de afgelopen decennia steeds versteender geraakt. Gras maakte plaats voor tegels, beplanting werd vervangen door grind en houten vlonders. Dat ziet er strak uit, maar vormt in tijden van extremere weersomstandigheden een serieus probleem. Water kan moeilijk de grond in zakken, waardoor regen zich ophoopt. Tegelijkertijd slaan donkere stenen warmte op, wat zorgt voor extra hitte in de zomer. Het gevolg: wateroverlast, uitdroging en hittestress.

De beste tuintegels zijn niet alleen mooi om te zien, maar helpen ook bij het afvoeren van regenwater en het tegengaan van hittestress. Denk aan varianten met een open structuur of lichte kleur, die niet alleen functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een moderne, duurzame uitstraling.

Hoe tuintegels kunnen helpen bij klimaatadaptatie

Wie zijn tuin klimaatbestendig wil maken, doet er goed aan om kritisch te kijken naar de soort bestrating. Standaard betontegels zonder drainagecapaciteit dragen nauwelijks bij aan een veerkrachtige tuin. Waterdoorlatende tegels daarentegen, maken het mogelijk dat regenwater direct de bodem in kan sijpelen. Ze voorkomen plasvorming én dragen bij aan een stabielere grondwaterstand.

Ook de kleur van de tegel speelt een rol. Donkere tegels nemen veel warmte op, waardoor het in je tuin onaangenaam heet kan worden. Lichte tegels reflecteren het zonlicht en helpen om het microklimaat in je tuin aangenamer te houden. Door slimme combinaties te maken van halfopen bestrating en beplanting ontstaat er een balans tussen comfort en ecologie.

Duurzame keuzes in materiaal en legpatroon

Naast waterdoorlatendheid en kleur is ook het materiaal van belang. Steeds meer mensen kiezen voor keramische tuintegels. Deze tegels zijn duurzaam geproduceerd, slijtvast en gaan lang mee zonder kleurverlies. Bovendien zijn ze makkelijk schoon te houden en bestand tegen mos- en algengroei, wat ze tot een onderhoudsarme optie maakt.

Niet alleen de tegel zelf telt, ook hoe je hem legt maakt verschil. Zo kun je kiezen voor een onderlaag van lavakorrels of grind die als buffer dient bij hevige regenval. En met bredere voegen of voegsplit laat je water makkelijker weglopen. Dit soort slimme legpatronen zorgen ervoor dat je tuin beter omgaat met natte én droge periodes.

Voorbeelden van tegeloplossingen voor een klimaatvriendelijke tuin

In steeds meer steden en dorpen zien we mooie voorbeelden van tuinen waarin groen en bestrating hand in hand gaan. Denk aan tegelpaden waarin ruimte is gelaten voor gras of sedum, of opritten met open voegen waar regenwater vlot de bodem in trekt. Ook in kleine tuinen kan al winst geboekt worden met een slimme opstelling van tegels en plantenbakken.

Wie een strakke, moderne uitstraling wil combineren met klimaatbewust ontwerp, kiest steeds vaker voor grote tuintegels . Door hun formaat heb je minder voegen en creëer je een rustig beeld. Tegelijkertijd zijn ze prima te combineren met waterdoorlatende onderlagen of groenstroken, waardoor je tuin ook bij hevige buien droog en begaanbaar blijft.

Van versteende tuin naar toekomstbestendig buitenleven

De klimaatverandering stelt ons allemaal voor nieuwe keuzes, ook als het gaat om de inrichting van onze tuin. Gelukkig betekent dat niet dat je moet inleveren op comfort of stijl. Door bewuste keuzes te maken in materiaal, kleur, vorm en legpatroon kun je met relatief eenvoudige ingrepen je tuin omtoveren tot een klimaatbestendige plek.

Een goed ingerichte tuin is niet alleen fijn voor jezelf, maar draagt ook bij aan een betere leefomgeving. Minder wateroverlast, minder hitte en meer ruimte voor groen en biodiversiteit: het begint allemaal met de juiste basis. En die basis? Die ligt vaak gewoon onder je voeten.