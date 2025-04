Winkels IKEA open ondanks landelijke staking FNV

HAARLEM (ANP) - IKEA houdt alle winkels vrijdag open, ondanks een lagere personeelsbezetting door een staking van de FNV. Volgens de vakbond doen ongeveer vijfhonderd mensen mee aan die actie. Vrijdagmiddag kwamen de stakers samen voor een bijeenkomst in Utrecht.

De woonwarenhuisketen sloot eerder deze week een cao af voor zijn circa 6000 werknemers in Nederland, maar zonder FNV. IKEA Nederland bereikte een akkoord met de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.), een speciale vakbond voor IKEA-personeel. Deze bond stemde in met een loonstijging van minimaal 2,4 procent over een periode van een jaar.

Volgens FNV-bestuurder Danielle Wiek is dat lager dan de inflatie en daarom te weinig. "Dat betekent koopkrachtverlies en dat is onacceptabel. Wij gaan door tot de mensen krijgen waar ze recht op hebben." FNV organiseerde de voorbije periode al vaker stakingen bij IKEA. Vrijdag is de eerste landelijke staking.