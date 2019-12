Banksy laat Israel zien hoe Kerstmis er nu uit zou zijn

Hoe zouden Maria, Josef en het kindje er in het Israel van vandaag aan toe zijn? Kunstenaar Banksy verbeeldt dat in een hotel vlakbij de Muur die Palestijnen uit het Heilige Land moeten houden. Het “Litteken van Bethlehem”, toont de kribbe van Jezus bij de scheidingsmuur van Israël, die door een explosie lijkt te zijn doorboord, waardoor de vorm van een ster is ontstaan.

Hotelmanager Wissam Salsaa zei dat Banksy het kerstverhaal had gebruikt om te laten zien hoe Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever leefden.