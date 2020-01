Pijnlijk: dit twitterde Trump in 2013 over Derde Wereldoorlog

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bereiken langzaam het kookpunt. Nadat de Amerikanen vorige week Qassem Soleimani doodden in een aanval is Iran uit op wraak.

Vanochtend maakte het land bekend meer dan een dozijn raketten te hebben afgeschoten op militaire doelen van de Amerikanen. De Amerikaanse president Donald Trump liet vanochtend op Twitter weten dat ‘alles goed is’.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.