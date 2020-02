Politie denkt over aangifte tegen Thierry Baudet

De politie gaat onderzoeken of er aangifte gedaan kan worden tegen Baudet. Op vrijdagavond was namelijk ook een politieman aanwezig bij het incident in de trein. Waarvan precies aangifte kan worden gedaan, wordt nog onderzocht. Volgens Baudet waren de 3 controleurs en de politieman Marokkanen die zijn vriendinnen ‘ernstig lastigvielen’. Maar het waren geen Marokkanen en wat ze deden was hun werk.

Ook schreef Baudet dat aangifte bij de politie “natuurlijk volstrekt zinloos” is. De politie overweegt of aangifte tegen de fractievoorzitter zinvol is.

De woordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt in een toelichting dat agenten zich gekwetst voelen door de uitlatingen van Baudet. “Dit zijn collega’s die een publieke taak hebben: zij zorgen voor veiligheid.”

Baudet en zijn partij zijn sinds vrijdag onbereikbaar