De grote verrassing van Iowa: wie is de jonge Democraat Pete Buttigieg?

Pete Buttigieg was eigenlijk al afgeschreven als presidentskandidaat voor de Democraten. Tot hij geheel onverwacht meer stemmen trok dan Bernie Sanders bij de voorverkiezingen in de staat Iowa. Wie is de Maltese immigrantenzoon met de onuitspreekbare naam?

Burgemeester

Buttigieg (spreek uit: Boetedgedge) was tot eind vorig jaar burgemeester van het arbeidersstadje South Bend in het conservatieve Indiana. Hij is ook homo, zoon van immigranten en pas 38 jaar. Bovenal voert de politicus een slimme campagne waarin hij niet zozeer Trump wil bestrijden, maar veeleer ‘de arbeiders terug wil winnen’.

Buttigieg, die zich liever burgemeester Pete laat noemen, is vooral te vinden op plaatsen waar Obama kiezers verloor aan Trump. Hij schermt er graag mee dat hij meer bestuurlijke ervaring heeft dan de voormalige Democratische president. Ook een plus: de jonge oud-burgemeester heeft militaire ervaring. Hij diende zeven maanden in Afghanistan en heeft de rang van reserve-luitenant bij de Amerikaanse marine.

Zeven talen

De oud-consultant van McKinsey spreekt daarnaast zeven talen. Vanwege zijn uitmuntende studieresultaten kreeg hij een beurs voor Harvard. Een uitwisseling met Oxford gaf hem ervaring in Europa. De politicus trouwde twee jaar geleden met basisschoolleraar Chasten Glezman.

Gewone jongen

Buttigieg kan worden gezien als een gematigd en pragmatisch politicus. Een zorgstelsel als in Europa en het klimaat zijn belangrijke speerpunten. Hij presenteert zich graag als ‘een gewone jongen uit het vergeten Mid-Westen die met een radicaal rationele aanpak het leven van de mensen die hem hebben gekozen beter probeert te maken’. “Ik ben niet de typische jongen die president wordt”, zei hij eens. “Ik heb niet eerst decennia lang in Washington liggen marineren.” Maar echt een jongen van de straat is Buttigieg ook bepaald niet.

Keurige katholiek

Reden waarom de keurige, katholieke, aan topuniversiteiten geschoolde, politicus het bijzonder slecht doet bij Afro-Amerikaanse kiezers en ook jongeren zijn niet onverdeeld enthousiast. Buttigieg groeide als zoon van twee professoren op in welvaart. Het creëren van een perfect cv was naar verluidt het allerbelangrijkst voor hem. “Iedereen had zo’n onuitstaanbaar succesvol figuur in zijn klas”, klinkt het in Amerikaanse media. De New Yorker in een profiel: “Gedurende zijn hele leven heeft Buttigieg op iedereen een indruk van extreme belofte gemaakt.”

Dat had onder andere met zijn braafheid te maken. Buttigieg is een soort generatiestrijd in omgekeerde vorm, schrijft de Groene. De conservatieve New York Times-columnist David Brooks schreef bijvoorbeeld: “Jonge mensen zijn vaak anti-institutioneel, maar Buttigieg is juist zeer institutioneel. Zijn hele leven bestaat uit dienstbaar zijn aan organisaties, niet uit ertegen rebelleren.”

Geen politiek beleid

Tweede en eigenlijk belangrijker punt van kritiek is zijn gebrek aan politieke standpunten en beleidsplannen. Wat Buttigieg van plan is, mocht hij president worden, is volstrekt onduidelijk. Zijn thema’s zijn vrijheid, veiligheid en democratie. Slim gekozen termen, maar tegelijkertijd compleet vaag en nietszeggend. Wil hij echt kans maken om de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten te worden dan zal hij toch kleur moeten bekennen.