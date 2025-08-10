ECONOMIE
Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte

Film,video, streaming
door Pieter Immerzeel
zondag, 10 augustus 2025 om 14:15
ANP-524300797
Een schokkend moment op de Servische televisie: minister van Overheidsinvesteringen in het land, Darko Glišićfell, kwam tijdens een interview plotseling niet meer uit zijn woorden. Hij bleek op dat moment een beroerte te hebben.
Tv-zender Televizija Pink stopte al snel de uitzending, toen te zien was dat de Servische minister langzamer ging praten en begon te stotteren. Er is nog te zien hoe de twee presentatoren bezorgd naar de minister kijken, maar al snel wordt het interview afgebroken.
De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam de diagnose dat hij een beroerte had gehad.

