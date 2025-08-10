ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
zondag, 10 augustus 2025 om 15:21
ANP-510033763 (1)
Vliegtuigen hebben steeds meer last van turbulentie. Het komt vaker voor, is heftiger dan vroeger en bovendien onvoorspelbaarder. Oorzaak: klimaatverandering. Op sommige routes is daardoor twee keer zoveel turbulentie.
Een groot deel van de turbulentie ontstaat zonder wolken of storm. Wetenschappers noemen dit clear-air turbulence (CAT), veroorzaakt door plotselinge windversnellingen of wervelingen in de jetstream. Dit is verontrustend hard toegenomen: sinds 1979 is ernstige CAT op de Noord-Atlantische route naar schatting met 55 procent omhoog gegaan. Bovendien toont nieuw onderzoek dat regio's als Oost-Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika vergelijkbare stijgingen zien.
Doordat de aarde opwarmt, veranderen temperatuurverschillen in de atmosfeer en daarmee de sterkte van de jetstreams. Dit versterkt CAT waardoor vluchten steeds ‘bumpier’ worden. Sommige modellen voorspellen dat bij 1 graad extra opwarming de turbulentie met 9 tot 14 procent per seizoen toeneemt. In de verre toekomst kan zware turbulentie wel verdrievoudigen.
Website Turbli analyseerde meer dan 10.000 vliegroutes en ontdekte dat de meeste turbulentie voorkomt boven bergen. De koppositie gaat naar de route Mendoza–Santiago, dwars over de Andes. De luchtgolven boven de hoge bergpieken veroorzaken hevige schokken. Andere topregio’s: de Rocky Mountains (VS), met routes via Denver en Salt Lake City, en de Alpen, met vluchten tussen Frankrijk, Italië en Zwitserland. Ook boven Japan, op de route tussen Natori en Tokoname, is clear-air turbulence vaak op z’n hevigst vanwege een bijzonder sterke straalstroom.
Bron: CNN

Lees ook

Je telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staanJe telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staan
Europees ruimtevliegtuig van de toekomst moet vijf keer zo snel als het geluid gaanEuropees ruimtevliegtuig van de toekomst moet vijf keer zo snel als het geluid gaan
Hoe je het beste slaapt in een vliegtuigHoe je het beste slaapt in een vliegtuig
Vorig artikel

Vuurwerkresten gevonden bij duinbrand Biggekerke

Volgend artikel

Beleggers dumpen bedrijven die het moeilijk krijgen door AI

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

shutterstock_2632761603

Rijden in de bergen: zo gebruik je je versnellingen bij klimmen, dalen en parkeren Met tips van ANWB en bergwegen-etiquette.

59b41fc0-b68b-433c-89c0-3ec4e5e8df91_amsterdam_stad_hitte_zomer_toerist_shutterstock_224299396_750x400

Hittegolven zijn de dodelijkste weersomstandigheden in Europa: Hoe steden zich aanpassen

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen