Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

Vliegtuigen hebben steeds meer last van turbulentie. Het komt vaker voor, is heftiger dan vroeger en bovendien onvoorspelbaarder. Oorzaak: klimaatverandering. Op sommige routes is daardoor twee keer zoveel turbulentie.

Een groot deel van de turbulentie ontstaat zonder wolken of storm. Wetenschappers noemen dit clear-air turbulence (CAT), veroorzaakt door plotselinge windversnellingen of wervelingen in de jetstream. Dit is verontrustend hard toegenomen: sinds 1979 is ernstige CAT op de Noord-Atlantische route naar schatting met 55 procent omhoog gegaan. Bovendien toont nieuw onderzoek dat regio's als Oost-Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika vergelijkbare stijgingen zien.

Doordat de aarde opwarmt, veranderen temperatuurverschillen in de atmosfeer en daarmee de sterkte van de jetstreams. Dit versterkt CAT waardoor vluchten steeds ‘bumpier’ worden. Sommige modellen voorspellen dat bij 1 graad extra opwarming de turbulentie met 9 tot 14 procent per seizoen toeneemt. In de verre toekomst kan zware turbulentie wel verdrievoudigen.

Website Turbli analyseerde meer dan 10.000 vliegroutes en ontdekte dat de meeste turbulentie voorkomt boven bergen. De koppositie gaat naar de route Mendoza–Santiago, dwars over de Andes. De luchtgolven boven de hoge bergpieken veroorzaken hevige schokken. Andere topregio’s: de Rocky Mountains (VS), met routes via Denver en Salt Lake City, en de Alpen, met vluchten tussen Frankrijk, Italië en Zwitserland. Ook boven Japan, op de route tussen Natori en Tokoname, is clear-air turbulence vaak op z’n hevigst vanwege een bijzonder sterke straalstroom.