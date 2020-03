Een week geleden was hij bijna afgeschreven als mogelijk kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, nu staat hij vier bovenaan in de Democratische wedloop. Het meeste stemmen behaald, de meeste staten gewonnen, de meeste kiesmannen.

De grootste prijs, Californië, gaat naar Bernie Sanders, maar verder was de overwinning van Biden aanzienlijk zoals onderstaand overzicht laat zien. Het is van 07.00 uur woensdagochtend uit de New York Times. Nog niet alle stemmen zijn geteld.