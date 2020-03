Boris Johnson tegen bejaarden en zwakken: sluit jezelf op

Boris Johnson heeft lang, zelfs langer dan Donald Trump, gedacht dat het met die epidemie niet zo’n vaart zou lopen. Nog maar een week geleden waren er in Engeland massaal bezochte paardenraces en andere bijeenkomsten van duizenden.

Maar het is ook in Engeland, en om te beginnen in Londen, nu ernst, met 5000 aangetoonde besmettingen en 200 doden. De epidemie begon in Engeland later, maar zou heel heftig kunnen worden, omdat de Britten heel lang de zaak op zijn beloop hebben gelaten.

Gisteren riep Johnson de 1,5 miljoen kwetsbare bewoners van zijn land op zichzelf in veiligheid te brengen door zich af te sluiten van de buitenwereld. “Als het tegenzit worden onze ziekenhuizen over een paar weken net zo onder de voet gelopen als de Italiaanse nu,” zei Johnson. Bejaarden en mensen met ziekten die hen kwetsbaar maken kunnen beter zorgen dat ze de komende drie maanden geen of zeer weinig contact hebben met andere mensen, denkt Johnson.

Vandaag is het in Engeland moederdag. Dat wordt een test. Want een bezoek aan moeder kan voor haar fataal uitpakken. Maar zijn voldoende Britten zich dat bewust?