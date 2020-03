Amerika wacht een akelige maand

Tot in dit weekeinde waren de tegenstellingen groot. In New York zit bijna iedereen angstig binnen, terwijl buiten ziekenwagens en lijkwagens langskomen. In Florida en elders waren nog altijd zonaanbidders op de stranden aan het genieten van het voorjaar.

Maar de meeste Amerikanen beginnen te beseffen en te accepteren dat CiCOVID 19 geen griepje is, zoals de president en zijn entourage te lang volhielden. De ziekte gaat het gezondheidsstelsel van de VS op de proef stellen en mogelijk wegspoelen. Er gaan tienduizenden doden vallen – een export houdt het op tussen de 100.000 en 200.000. En de economie zal nog heel lang gehavend zijn.

Het heeft het land nog niet samengebracht, zoals in veel Europese landen te zien is. In tegendeel. Zijn tegenstanders verwijten Trump nu ook dat hij de dood van duizenden Amerikanen op zijn geweten heeft. De president op zijn beurt is gelukkig dat zijn dagelijkse persconferenties kijkcijferhits zijn.

Wat de komende weken zich zal ontrollen zal Amerika als natie op de proef stellen en vermoedelijk blijvend veranderen