Vergeet Ozempic: de Chinese afslankmiddelen komen eraan, en ze beloven meer dan gewichtsverlies alleen

Een van de opvallendste middelen heet ecnoglutide. In een test verloren deelnemers gemiddeld bijna 14 kilo in minder dan een jaar. Mensen die een prik zonder werkzame stof kregen, vielen nauwelijks af. Bijna alle proefpersonen die de hoogste dosis kregen, verloren minstens vijf procent van hun lichaamsgewicht.

De werking is anders dan die van bekende middelen als Wegovy of Ozempic . Het Chinese medicijn stuurt bepaalde processen in de stofwisseling bij; die regelen onder andere de bloedsuikerspiegel en het lichaamsgewicht. Zelfs na het stoppen met de behandeling bleef het gewichtsverlies beter behouden dan bij vergelijkbare medicijnen.