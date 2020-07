Hoe Esther Ouwehand (PvdD) ten onrechte een boer verdacht maakte

Esther Ouwhand zag tijdens een wandeling in Overijssel een Ernstige Misstand en deelde die met haar volgers

Ze had een boer betrapt op illegaal water onttrekken aan het grondwater en gebruik van zwaar gif

Wandelingetje rondom klooster Nieuw Sion. De melkveehouder ter plaatse lijkt zich weinig aan te trekken van de gedachte dat je schaars water eerlijk moet delen. En van de milieuregels nog minder. Treden jullie op, @_NVWA? pic.twitter.com/ZVX3lQJYlS — Esther Ouwehand (@estherouwehand) July 16, 2020

Maar helaas, er klopt helemaal niets van haar beschuldigingen. Er is op dit moment geen waterschaarste, de boer was niet aan het sproeien en de container met Giftige Stoffen gebruikte de boer als een dobber, om zijn waterinlaat niet te diep te laten komen. Hergebruik van een plastic container, dus. Zouden meer mensen moeten doen.

“De rode jerrycan die Ouwehand in het water zag liggen gebruiken we als dobber”, legt de beschuldigde boer Roetert uit aan de Nos. “Het zit vast aan de pomp die water uit de sloot zuigt. Om te voorkomen dat het zich vastzuigt in de bodem, waardoor er troep meekomt, binden we er een lege jerrycan aan vast.”

Ouwehand vond dat de NVWA boer Roetert moest straffen. Roetert heeft de NVWA zelf ingeschakeld.

De Voedsel- Warenautoriteit gaf de boer op alle punten gelijk.