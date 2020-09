Tevreden Rutte: We houden ons – gemiddeld – goed aan de regels.

“Het is volkomen logisch dat er mensen kritiek hebben op wat we doen. Daar staan we open voor. Maar we kunnen niet om de cijfers heen. Maar er is niet één waarheid. We praten ook met andere mensen dan de leden van het OMT. We werken op basis van voortschrijdend inzicht en leren steeds bij. Bijvoorbeeld: veertien dagen quarantaine is teveel, tien is genoeg.”

De cijfers zijn volgens Rutte bemoedigend. R zit onder één. Ze moeten omlaag, maar de cijfers zijn niet alarmerend. “Ook vanwege de ontploffende cijfers in het buitenland, want het virus heeft geen paspoort nodig.”

“Het virus is nu onzichtbaar. Anders dan in het voorjaar toen je in de ziekenhuizen zag hoe zwaar het was.

We hebben veel bereikt. De horeca is open, de cultuur- en bioscoopzalen ook. Dat kunnen we vasthouden. Maar we moeten wel maximaal controle houden