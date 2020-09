In Nieuw-Zeeland moest minister die coronaregels overtrad wél weg. En in Ierland

Minister Grapperhaus is niet de enige politicus op de wereld die zijn eigen coronaregels aan zijn laars lapte (en van wie dat bekend werd). In een land als Nieuw-Zeeland moet je dan opstappen, in het Verenigd Koninkrijk niet.

VS

De Democratische voorzitter van het huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is in verlegenheid gebracht toen er videobeelden opdoken van een kappersbezoek in San Francisco. Ze zat binnen zonder mondkapje, iets wat ze zelf ten strengste verboden achtte. Ze zegt dat ze erin is geluisd, maar had hoe dan ook beter moeten weten, vinden veel mensen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk lag de adviseur van premier Boris Johnson, Dominic Cummings, zwaar onder vuur toen hij nadat hij coronasymptomen kreeg 400 kilometer ging rijden naar zijn ouders in Durham, terwijl hij thuis in quarantaine had gemoeten. Johnson bleef hem steunen en hij mocht blijven.

Nieuw-Zeeland

Anders was dat in Nieuw-Zeeland, waar gezondheidsminister David Clark moest vertrekken toen bleek dat hij met zijn gezin naar het strand was geweest en was gaan mountainbiken, terwijl een strenge lockdown gold. Hij werd betrapt, omdat mensen zijn busje zagen staan met zijn foto erop. Premier Jacinda Ardern liet hem blijven tot na de lockdown, vanwege de stabiliteit van de regering, maar de meeste van zijn taken werden overgenomen en daarna moest hij weg.

Ierland

Ook de Ierse minister van Landbouw Dara Calleary kon het zich niet permitteren om de regels te overtreden. Terwijl in heel het land niet meer dan zes mensen bij elkaar mochten komen binnenshuis, bezocht hij een feest van een golfclub met 80 aanwezigen. Ook een rechter en een EU-commissaris raakten door hun aanwezigheid op het feest hun baan kwijt.