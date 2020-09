Studie: China bouwde afgelopen paar jaar 380 interneringskampen

China heeft de afgelopen drie jaar 380 interneringskampen gebouwd in de noordwestelijke regio Xinjiang, terwijl Beijing zei het ‘heropvoedingssysteem’ juist af te breken. Dat concludeert een Australische denktank.

Het netwerk van interneringskampen in het uiterste westen van China is bedoeld om Oeigoeren en andere islamitische minderheden gevangen te zetten. Het Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ontdekte op satellietbeelden zeker honderd faciliteiten meer dan tot nu toe bekend zijn. Ze variëren van heropvoedingskampen tot zwaarbewaakte gevangenissen.

“Het bewijs in deze database toont aan dat er, in tegenstelling tot wat Chinese autoriteiten beweren, nog altijd grote investeringen zijn gedaan in de constructie van nieuwe detentiefaciliteiten in 2019 en 2020”, zegt ASPI-onderzoeker Nathan Ruser.

Veel van de kampen staan dichtbij industrieterreinen en fabrieken, wat eerdere berichten versterkt dat er dwangarbeid plaatsvindt. “De kampen staan vaak bij grote fabrieken, wat de aard van een faciliteit en de directe connectie tussen willekeurige gevangenneming en dwangarbeid kan blootleggen,” zo staat in het rapport. Mensenrechtenorganisaties stelden eerder ook al dat Oeigoeren in dergelijke kampen worden gemarteld en gehersenspoeld.

Afgelopen jaar zei een belangrijke Chinese ambtenaar nog dat de meeste mensen, die in de strafkampen gevangen werden gehouden, ‘teruggekeerd waren naar de maatschappij’. Maar China verbiedt journalisten, mensenrechtenorganisaties of diplomaten op eigen houtje de kampen te bezoeken, waar vermoedelijk zeker een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden.