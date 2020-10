Twitter blokkeert griep-leugens van Trump

Twitter heeft (opnieuw) een tweet van Donald Trump geblokkeerd. Trump beweerde dat de gewone griep dodelijker is dan Covid-19 en dat we maar met het nieuwe coronavirus moeten leren leven, net zoals met de griep.

“Ieder jaar sterven er veel mensen, soms zelfs meer dan 100.000 aan de griep, ondanks dat er een vaccin is. Gaan we ons land afsluiten? Nee, we hebben geleerd om ermee te leven. Net zoals we leren om te leven met Covid, in veel landen veel minder dodelijk!!!” Volgens de Amerikaanse president is de normale griep dus dodelijker van het coronavirus. Hij geeft zelfs cijfers, waarbij hij stelt dat er jaarlijks, tot 100.000 mensen overlijden aan de gewone griep. Daarbij was hij misschien even vergeten dat er in de Verenigde Staten op dit moment al meer dan 210.000 mensen overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus.

Hij zaaide ook verwarring over zijn bereidheid arme mensen en bedrijven te helpen tegen de economische gevolgen van Covid. Eerst twitterde hij dat hij daarover pas weer wilde praten nadat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Gevolg: de beurzen gingen scherp omlaag.

Later twitterde hij het omgekeerd. De beurzen waren toen al dicht