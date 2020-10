‘Trump hoort in het ziekenhuis te liggen. Dit is gevaarlijk’

Het vreemde gedrag van president Donald Trump van de afgelopen dagen, doet bij critici de vraag rijzen of hij wel in staat is om te regeren na zijn agressieve behandeling tegen het coronavirus. Ook denken steeds meer mensen dat het Witte Huis niet de waarheid vertelt over de gezondheid van de Amerikaanse president.

Niet gezond

Trumps arts Sean Conley verklaarde dat de president zaterdag weer naar openbare bijeenkomsten kan. Maar er blijven vragen over wanneer Trump ziek werd, wie hij heeft besmet en of hij nog besmettelijk is. Tegenstanders denken dat zijn gezondheid invloed heeft op zijn politieke keuzes. “Hij is niet gezond. We zouden niet willen dat wie dan ook op deze planeet doet wat hij doet zo snel na een besmetting,” zegt Rick Bright, de opgestapte directeur van het overheidsinstituut dat zich bezighoudt met vaccinontwikkeling, tegen CNN.

Normaal gesproken ligt iemand die zo’n experimentele coronabehandeling heeft gehad nog steeds in het ziekenhuis, aldus Bright. “Het is heel gevaarlijk. Hij heeft over veel dingen de leiding, neemt belangrijke besluiten. Als hij niet in staat is om rationele beslissingen te nemen, dan kan hij erg roekeloos zijn voor het land en de wereld.”

Testdatum

Ondertussen zegt Trump dat hij niet langer besmettelijk is en weigert het Witte Huis bewijs te leveren over de datum waarop de president positief testte. Dat is belangrijke informatie om te kunnen achterhalen of hij doorging met publieke bijeenkomsten, zoals het debat met Biden vorige week, terwijl hij al besmet was. Zeker nu blijkt dat het virus het hele Witte Huis rondgaat. Bovendien kan op basis van die datum ook beter bepaald worden of de president nu nog besmettelijk is.

Zelf wil Donald Trump nog alles uit zijn campagne halen wat erin zit en zal dus weer veel onder de mensen zijn. Riskeert hij daarmee de gezondheid van zijn supporters? Of geloven die echt dat Covid-19 niet erger is dan de griep?

Voor de zekerheid is de bekendste Amerikaanse viroloog Anthony Fauci een tegenoffensief begonnen. “Als we deze winter niet doen wat we moeten doen, kan de teller oplopen tot 400.000 coronadoden,” zei hij al. Ook waarschuwde hij nog maar eens: “Er is absoluut geen enkele twijfel over dat Covid-19 veel erger is dan de griep,” verwijzend naar de meer dan 7 miljoen besmettingen en ruim 210.000 coronadoden in de VS.