‘Jong zijn’ is al genoeg om als moslim in een Chinees strafkamp te belanden

Praten met je zus in een ander land, of simpelweg ‘jong zijn’, het kan al genoeg zijn voor een Oeigoer om in een Chinees strafkamp in de regio Xinjiang te belanden. Voor het eerst is duidelijk welke informatietechnologie de Chinese autoriteiten daarvoor gebruiken.

De database is in handen van Human Rights Watch (HRW) en maakt duidelijk hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat, schrijft The Guardian. Het Integrated Joint Operations Platform (IJOP) is de belangrijkste methode om te achterhalen of een lid van de Oeigoerse moslimminderheid in China opgepakt moet worden. Het netwerk volgt de online activiteit van mensen, hun sociale contacten en andere activiteiten in het dagelijks leven.

De lijst bevat details van meer dan 2.000 Oeigoerse gevangenen die in de prefectuur Aksu gevangen zaten tussen 2016 en 2018. Ze werden allemaal vastgezet nadat ze door het IJOP werden aangemerkt. In dit computersysteem staan bijvoorbeeld fysieke eigenschappen van mensen, de kleur van hun auto, of ze door de voor- of achterdeur hun huis binnengaan, hun reguliere contacten en de software die ze gebruiken.

“De Aksu-lijst biedt inzicht in hoe de brute repressie van Chinese moslims wordt versterkt door technologie,” zegt Maya Wang, onderzoeker bij HRW. Een gevangene, die in het rapport mevrouw T. wordt genoemd, werd opgepakt vanwege ‘banden met gevoelige landen’, nadat het IJOP had geregistreerd dat ze vier keer had gebeld met haar zus in het buitenland.

“Het is voor het eerst dat we in officiële documenten zien hoe het computersysteem in het dagelijks leven werkt op een individueel niveau en hoe het ervoor zorgt dat mensen gevangen worden genomen,” aldus Wang.

In de noordwestelijke regio Xinjiang worden meer dan een miljoen Oeigoeren gevangen gehouden. Ze moeten dwangarbeid verrichten en vrouwen worden gesteriliseerd. De mensenrechten worden er op grove wijze geschonden, iets wat Beijing uiteraard ontkent.