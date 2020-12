“De VVD zat vroeger nog vol pittige, rechtse types”

Op de lijst van de partij van Henk Krol staat een opvallende persoon.

Nick Kouwenhoven, oud-woordvoerder van het koninklijk huis en van Mark Rutte, staat op plek 4. Kouwenhoven was tussen 1991 en 2001 woordvoerder voor het koninklijk huis, onder meer van prins Willem-Alexander. Tussen 2009 en 2011 leidde hij de communicatieafdeling van de VVD-fractie.

Hij is niet op de lijst om op te komen voor de ouderen, maar om de kamer rechtser te maken. Volgens Kouwenhoven is ‘van het rechtse VVD-gedachtegoed weinig overgebleven’. ,,De VVD zat toen nog vol pittige, rechtse types”, zegt Kouwenhoven. ,,Dat is veranderd. Door de coalities met PvdA en ChristenUnie heeft de partij een ruk naar links gemaakt.” Volgens Kouwenhoven kan de Lijst Henk Krol dat ‘conservatieve gat op rechts opvullen’. ,,Ik ben onder de indruk van het uithoudingsvermogen van Henk. Hij geeft niet op.”

Krol denkt zelf dat hij tien zetels kan binnenslepen.