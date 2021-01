Aanwijzingen dat Trump wil vluchten naar Schotland

Volgens Amerikaanse media zijn er aanwijzingen dat Donald Trump 19 januari, zijn laatste volle dag als president, uitwijkt naar zijn golfclub in Schotland.

De luchthaven Prestwick in Schotland zou van de Amerikaanse luchtmacht te horen hebben gekregen dat er op 19 januari een Amerikaans militaire Boeing 757 zal aankomen. Prestwick ligt in de buurt van Turnberry-resort, het Schotse golfcomplex van Trump. De Boeing 757 wordt gebruikt voor de vice-president, de first lady en soms ook door een president

Speculaties over de plannen van Trump werden aangewakkerd door andere activiteit van vliegtuigen van het Amerikaanse leger, die een week op de luchthaven van Prestwick waren gestationeerd en naar verluidt 3D-verkenningen uitvoeren van het Turnberry-resort van de president.

Luchthavenbronnen zeiden dat bewakingsvliegtuigen de basis lijken te leggen voor de komst van Trump in november. Een MC-12W Liberty – die is aangepast voor de rol van spionage en verkenning, landde op 12 november in Prestwick. Hij maakte een aantal vluchten boven Turnberry. Een ander vliegtuig van het Amerikaanse leger dat de luchthaven op 12 november bezocht, voerde ook surveillancevluchten uit boven Trump Turnberry. Een bron zei: “Het onderzoeksvliegtuig bevond zich ongeveer een week in Prestwick. Het is meestal een teken dat Trump ergens voor langere tijd zal zijn.”

De activiteiten zouden allemaal na 6 november zijn begonnen, de dag van de overwinning van Joe Biden