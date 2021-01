Opstand gaat Trump en Republikeinen veel geld kosten

Net als veel aanhangers van Trump keren ook grote donoren zich af van hem en de Republikeinen. Twee derde van de Amerikanen is boos over wat er woensdag onder inspiratie van Trump en sommige republieken gebeurde. Bedrijven en sponsoren willen voorlopig niet betrokken zijn bij een ‘bedorven’ merk. Volgens Bloomberg is de stemming onder bedrijven negatief.

Veel van de rijskte zakenmensen van Amerika zijn van plan toekomstige bijdragen te weigeren aan omstreden Republikeinen, vertellen bronnen aan Axios ‘Dan Primack en Alexi McCammond .

Miljardairs die Trump financierden zoals durfkapitalist Peter Thiel en bankmiljardair Andy Beal uit Texas, keren zich van hem af, aldus Bloomberg .

Dat zal het financiële leven vooral voor Trump moeilijk maken. Voor zijn presidentschap had zijn naam waarde: er waren vastgoedontwikkelaars bereid te betalen als ze hun naam Trump mochten noemen, er waren Trump-biefstukken, Trump-gin en een Trump-universiteit. Zijn naam is nu vergiftigd. Grote advocatenkantoren hebben al laten weten hem niet te willen vertegenwoordigen bij de rechtszaken die Trump wachten. Hij is een outcast en dat kost geld