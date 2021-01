Republikeins QAnon-Congreslid: ‘Californische bosbranden veroorzaakt door laserstraal uit de ruimte’

Sinds een maand zit Marjorie Taylor Greene in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De controversiële Republikein, die in de complottheorieën van QAnon gelooft, blijft verbazen met haar uitspraken. Zo beweert ze dat de bosbranden in Californië veroorzaakt zijn door ‘een laserstraal uit de ruimte’.

In november 2018 kwamen 85 mensen om het leven bij gigantische bosbranden in de Amerikaanse staat. In die tijd schreef Greene op social media: “Een laserstraal van een satelliet moest energie terugstralen naar zonnepanelen, maar heeft een zenderontvangststation gemist. De Californische stroomleverancier PG&E kon zo met de hulp van de Rothschilds de nodige ruimte maken voor de uitbouw van een nieuw gigantisch spoorwegennetwerk.” De Frans-Britse bankiersfamilie is een veelgebruikte zondebok voor antisemitische complotdenkers.

Inmiddels gaan er geluiden op dat Greene moet vertrekken. Niet alleen Democraten, maar ook de meeste Republikeinen moeten weinig hebben van de 47-jarige ex-sportschoolhouder. Volgens de grondwet kan een Congreslid met twee derde meerderheid uit het ambt worden gezet. Dat is tot nu slechts vijf keer voorgekomen.