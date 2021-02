Topman Alibaba vroeg koningin Maxima om Nederlandse mondkapjes

Koningin Máxima is vorig jaar persoonlijk benaderd om mondkapjes naar China te sturen. Dat gebeurde in februari, toen corona nog niet in Nederland was. Dat blijkt uit documenten die het AD heeft gezien.

Alibaba-topman, Jack Ma, vroeg Máxima via e-mail om mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen naar China te helpen sturen.

Op dat moment is niemand in Nederland nog positief getest op corona. China daarentegen komt beschermingsmiddelen tekort en vraagt internationaal om hulp, via ambassades en bedrijven. Nederland laat op 10 februari 2020 een vliegtuig vol mondkapjes, handschoenen, overalls en andere hulpmiddelen via Schiphol naar het Chinese Wuhan vertrekken met een humanitaire vlucht. Dat zou niets te maken hebben met het verzoek aan Maxima.

Een paar weken later waren de mondkapjes in Nederland op.