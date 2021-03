Pieter Omtzigt ziek van teleurstelling

Kamerlid Pieter Omtzigt is nog steeds te ziek om te werken. Hij zegt ’diep in het rood te zitten’ doordat hij door het kabinet is tegengewerkt in de toeslagenaffaire. „Er is iets in mij geknapt dat nog niet is hersteld.”

Bij het CDA is daardoor grote onduidelijkheid of partijgenoot hij volgende week wel aanwezig kan zijn bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, schrijft De Telegraaf. En het wekt bij andere partijen twijfel over de stabiliteit van het CDA. Wat gebeurt er namelijk als Omtzigt in opstand komt?

Partijgenoten maken zich zorgen om zijn welzijn. „Hij is echt oververmoeid”, zegt een CDA-prominent. „Toch wel vervelend als iemand zo uitvalt. Het is moeilijk in te schatten wanneer hij weer terugkomt. In dit soort situaties is druk zetten nooit goed.”

„We hebben het zelf ook gezien hoe oververmoeid hij is”, zegt een CDA-Kamerlid. „Ik liep bij hem binnen op de kamer en dan merkte je wel dat het hem over de schoenen loopt.”

In een interview met de Leeuwarder Courant gaf Omtzigt laatst aan ’diep in het rood’ te zijn beland mede doordat hij door het kabinet is tegengewerkt als het gaat om de toeslagenaffaire. „Ja hallo. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Er is iets in mij geknapt dat nog niet is hersteld.”

Wat opviel is dat de CDA’er tijdens de campagne vooral voor zichzelf campagne voerde, een stuk minder voor het CDA en nog minder voor CDA-lijsttrekker Hoekstra. In de partij, maar ook daarbuiten, heeft dat tot verbazing en ongerustheid geleid.

Er gaan ook verhalen dat hij het CDA gaat verlaten, maar die worden nergens bevestigd.

Omtzigt zelf verwijst naar zijn woordvoerder. Opmerkelijk is dat deze woordvoerder ook nog niet weet hoe het precies met hem is gesteld en of Omtzigt op 31 maart bij de beëdiging van de nieuwe Kamer zal zijn. Er staat in ieder geval geen andere CDA’er klaar om zijn zetel tijdelijk in te nemen.

Het contact tussen de partij en Omtzigt verloopt momenteel stroef, erkennen meerdere betrokkenen. Juist zijn ziektebeeld maakt het er niet makkelijker op, zeggen zij. Wie overspannen is, moet immers zo min mogelijk met zijn werk bezig zijn. „Hij heeft zelf gezegd dat hij langer de tijd nodig heeft voor zijn herstel.”

Even leek het erop dat Omtzigt in zijn eentje meer voorkeurstemmen zou kunnen binnenslepen dan lijsttrekker Wopke Hoekstra. Inmiddels is duidelijk dat dat er niet in zit.